Bir görüş darısı nicelerine

BUGÜN NELER OLDU

Tahincioğlu All Star 2019 geride kalırken, damaklarımızda da hoş bir tat bıraktı. Basketbol camiasının bir araya geldiği bu organizasyon hem zorlu lig ve Avrupa maratonundaki takımlarımıza bir nefes alma olanağı oldu, hem de basketbolseverlerin yıldızları bir arada seyretmesine imkan verdi. Üçlük yarışması, smaçlar ve diğer etkinlikler yaklaşık 7 saat boyunca tribündeki binlerce basketbolsever kadar ekranları başındakilere de zevkli anlar yaşattı.Artık 2019 geride kaldı, darısı 2020'ye ve nicelerine diyelim.