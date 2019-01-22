Mamak’ta gizli hazineler turizme kazandırılacak

AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı Murat Köse, SABAH Ankara'yı ziyaret etti. İlçede saklı kalan doğal güzellikleri turizme kazandıracaklarını belirten Köse, MHP ile koordineli olarak seçimi yürüttüklerini ifade ederek, "1 Ocak itibariyle görev verilince biz hemen sahalara indik. 20 gündür çok yoğun bir çalışma yapıyoruz. Önce teşkilatımızla, mahalle komisyonlarıyla, gençlik kollarıyla ve kadın kollarıyla yoğun bir toplantı yaptık. Ben zaten 9 aydır sahalardaydım. Neredeyse dokunmadığımız yer kalmadı" dedi.

BANA AĞABEYLİK YAPAR MISIN?

Köse, "Bana görev tevdi edildikten sonra ilk gün hemen Mesut Başkanı (Akgül) aradım. Kendisini ziyaret ettim. Bizim 10 yıla dayanan çok güzel bir ilişkimiz var. Biz hep partinin görev silsilesine sahip olduk. Ben 10 yıl önce kendi seçim ofisimi kendisine vermiştim. 9 ay önce de seçim çalışmalarına başladığımda ilk onun yanına gittim. "Sizin olmanız durumunda yanınızda olacağız" dedim. Görev verildiğinde "Bana abilik yapar mısın" dedim. Bizim sahadaki en büyük gücümüzü oluşturan da bu oldu. Ben AK Parti kurulduğundan beri siyasetin içindeyim. Mahalle komisyonlarında başladım işe... Partinin her kademesinde görev yaptım" ifadelerini kullandı.



MARKA HALİNE GELECEK

"Mamak'ta bir gizli hazine var" diyen Murat Köse, "Lalahan'ın vadileri var, Gökçeyurt'un dereleri var, Kızılcaköy'ün orjinal taş evleri var... Buralara biz özel projeler hazırlıyoruz. Mesela Kutludüğün Yaylası var. Ankara'da merkezde yaylası olan bir yer var mı? Bunlar çok bilinmiyor mesela. Mesela Kusunlar, Kıbrısköy... Ankara'da Kıbrıs Kanyonu diye özel bir yerimiz var. Kıbrıs Kanyonu'na özel çalışacağız. Öyle güzel ki Ankara'ya gelen oraya muhakkak uğrayacak. Burası Millattan Öncesine dayanan bir yerleşim yeri... Yeşilin, suyun bol olduğu bir yer. Muhtemelen Ankara'nın esas yerleşim yeri Mamak. Bunun üzerine çalışıyoruz. Bunlar doğa projeleri. Bu projeler Mamak'ı marka hale getirecek" görüşünü belirtti.