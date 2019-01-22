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Tuzcuoğlu birimleri ziyaret ediyor

Giriş Tarihi: 22.1.2019
Tuzcuoğlu birimleri ziyaret ediyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu, göreve geldiği günden itibaren Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet birimlerini gezerek detaylı bilgi almaya ve personel ile tanışmaya devam ediyor. Hafta sonu mesaisini birim ziyaretlerine ayıran Tuzcuoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Raylı Sistemler Daire Başkanı Sinan Yılmaz ile birlikte Kızılay-Sincan Metro Hattı'nda incelemelerde bulundu. Tuzcuoğlu, Metro'ya Atatürk Kültür Merkezi durağından binerek, Kızılay-Sincan hattında bir süre seyahat etti. Tuzcuoğlu seyahat sırasında EGO Raylı Sistemler Daire Başkanı Sinan Yılmaz'dan metro hatları ve metro yerleşkesi hakkında bilgi aldı. Tuzcuoğlu, AKM Taksi Durağını da ziyaret ederek, taksici esnafı ile sohbet etti. Tuzcuoğlu, taksici esnafının taleplerini tek tek dinleyerek not aldı.
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Tuzcuoğlu birimleri ziyaret ediyor
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