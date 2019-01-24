BUGÜN NELER OLDU

Sanat Atölyesi'de eğitim alan engelliler ile suça sürüklenmiş ve rehabilite edilen gençler, "Dava Filistin" oyununu sahneledi. MEB Şura Salonu'nda sergilenen oyunda, Filistin halkının yıllardır verdiği var oluş mücadelesi ve İsrail askerlerinin Filistinli Müslümanlara karşı uyguladığı şiddet olayları ele alındı. Oyunda Mustafa Türker, Nazım İriç ile Aytaç Işık'ın sahne aldı. Turan Yılmaz'ın müzik direktörlüğünü yaptığı oyunu yöneten Erdem Öksüz, tiyatroyu araç olarak kullandıklarını vurgulayan Öksüz, "Amacımız çocukların hayatlarına dokunmak. Bu uğurda da bugüne kadar, 9 yılda 5 farklı oyunla 75 bin kişiye ulaştık" diye konuştu.