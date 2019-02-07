MEB’den ‘kalfalık ve ustalık’ için elektronik sınav kararı

BUGÜN NELER OLDU

MILLI Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, daha önce yılda üç kez yapılan kalfalık ve ustalık belgesi sınavlarının artık 2 ayda bir yapılacağını belirterek, bu sınavların elektronik olarak olarak da düzenlenmesi için çalışma başlattıklarını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Özer beceri sınav süreçlerini yerinde incelemek üzere Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Özer, daha önce yılda 3 kez yapılan kalfalık ve ustalık belgesi sınavlarının artık iki ayda bir yapılacağını belirterek, bu sınavların elektronik olarak olarak da düzenlenmesi için çalışma başlattıklarını açıkladı. Özer, Milli Eğitim Bakanlığı mesleki eğitim merkezlerinde kalfalık ve ustalık sınavlarının yapıldığını, sınavların "teorik" ve "beceri" olmak üzere iki aşamalı düzenlendiğini anlattı.Mahmut Özer, kalfalık ve ustalık belgesi için gerekli teorik sınavının elektronik sınav (e-sınav) olarak da yapılabilmesi için çalışmaların başlatıldığını bildirdi. E-sınavın pilot uygulaması için Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün çalışma yürüttüğünü dile getiren Özer, "Bu amaçla 81 ilde bulunan e-sınav merkezlerimizi kullanabileceğiz. Teorik sınavın tamamını e-sınav olarak yapabildiğimiz zaman artık kalfalık ve ustalık sınavlarını her ay yapabileceğiz" dedi.