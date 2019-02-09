Veterinerlerle iş adamları buluştu

BUGÜN NELER OLDU

AnkaraBölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, TÜSİAD Ankara Temsilcisi Eray Akdağ'ı makamında ziyaret etti. Tanrıverdi, "Hayvan yetiştiriciliği, hayvan ıslahı, hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavisi, veteriner halk sağlığı ve gıda güvenliği konularında yetkili ve otorite bir mesleğe sahibiz. Çalışmalarımızı TÜSİAD gibi değerli bir kuruma iletmek istedik. TÜSİAD üyesi iş insanları başta Ankara olmak üzere ülkemizdeki önemli hayvancılık yatırımlarının sahipleridir. Bu alandaki yatırımları doğru yönetmek ve yönlendirebilmek adına Veteriner Hekimler odası olarak göreve hazırız" dedi. Eray Akdağ ilerleyen dönemlerde işbirliklerine açık olduklarını söyledi. Kendisinin de hayvan sever bir insan olduğunu dile getiren Akdağ , "Can dostlarımızın sağlıklı bir şekilde yaşayabilmeleri barınak ve beslenme sorunlarının ortadan kalkması bizler için de önemlidir" dedi.