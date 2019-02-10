Dünya snooker şampiyonası ekimde Türkiye’de

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Ekim ayında organize edilecek Dünya Snooker Şampiyonası, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak. Uluslararası Snooker Federasyonu (IBSF) tarafından ekim ayında düzenlenecek Dünya Snooker Şampiyonası'na Türkiye ev sahipliği yapacak. 55 ülkeden yaklaşık 250 sporcunun katılacağı şampiyona, bu sene Türkiye'nin, 2020 yılında ise Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek.Bu sene İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Snooker Şampiyonası'nda dereceye girecek sporcular (2018 yılının ilk 2 seribaşı sporcusu) bu şampiyonaya katılma hakkı kazanacak.