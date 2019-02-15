4 bir yanda metrobüs sevinci

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan'da açılışını yaptığı Yavuz Sultan Selim Millet Kıraathanesi'nde başkente metrobüs müjdesi vererek, "Ankara'yı bizim metrobüsle tanıştırmamız lazım. Yeni dönemde metrobüs olacak. Raylı sistemler, artı metrobüs..." ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi de başkentte metrobüs projesinin hayata geçirilebilmesi için çalışmalara başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu müjdesi kentin ana arterleri üzerinde bulunan Altındağ, Gölbaşı, Sincan, Keçiören, Pursaklar, Mamak, Etimesgut, Çankaya ve Yenimahalle gibi ilçelerinde heyecan uyandırdı.Hükümetimizin Altındağ'ın Siteler bölgesine ve Karapürçek Mahallesi'ne çok önemli raylı sistem projeleri bulunmakta. Bunlara ek olarak Samsun Yolu'ndan geçecek olan bir metrobüs sadece Altındağ'ı değil, aynı zamanda Mamak'ı da çok yakından ilgilendiriyor. Bu yolun güzergahında Siteler gibi Ankara'nın ve hatta Türkiye'nin en önemli mobilya merkezinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türk Telekom gibi önemli kurum ve kuruluşlar yer alıyor. Bunların yanında Altındağ'ın önemli bir nüfusu da bu bölgede ve burası oldukça gelişmekte olan bir nokta. Samsun Yolu'nun devamı aynı zamanda Ankara'nın en büyük mahallelerinden biri olan Karapürçek sapağına kadar uzanıyor. Buradan geçecek bir metrobüs ilçemiz için adeta bir nefes olur. Samsun Yolu ve Konya Yolu üzerindeki bir metrobüsten vatandaşlarımız Batıkent Metrosu ve Ankaray gibi diğer raylı sistemlere aktarma imkanı bulabilir. Eskişehir Yolu'ndan geçecek bir diğer metrobüs hattı ile de Bilkent Şehir Hastanesi'ne rahatlıkla ulaşım imkanı sağlanacaktır.Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın metrobüs müjdesini vermeden önce Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO yetkilileri ile bu konu üzerine çalışmıştık. Ayaş Caddesi ve İstanbul Yolu üzerinden bir metrobüs projesi yapılabilir. Güzergah buna çok uygun. Burada yapılacak olan bir metrobüs projesi Sincan'ın yanı sıra bizimle aynı aksta bulunan Etimesgut ilçesi içinde büyük önem taşır. Cumhurbaşkanımızın da bu konuyla ilgili Ankara'ya müjdeyi vermesi bizi sevindirdi. Önemli bir ulaşım projesi olacaktır.Gölbaşı'nın en büyük sorunlarından biri ulaşım. Haymana Yolu, Konya Yolu, TOKİ blokları, İncek bölgesi ve Gölbaşı merkezde yaklaşık 130 bin nüfus var. Buna ek olarak günde 25 bine yakın öğrenci de Ankara merkezinden ilçemize geliyor. Bunun sonucunda otobüslerde ciddi bir doluluk yaşanıyor. Ankara'yı ilçemize bağlayan Konya Yolu metrobüs için oldukça uygun. Metrobüsle birlikte Gölbaşı'nın ulaşım sorunu önemli bir ölçüde çözülür. Cumhurbaşkanımızın verdiği metrobüs müjdesini sonuna kadar destekliyoruz.