Somalili hasta çareyi Türkiye’de buldu

İngiltere, Amerika ve Belçika gibi gelişmiş ülkelerde 24 çocuğu olmasına rağmen İngiltere'den tedavi için Türkiye'yi seçen hasta İngiltere Konsolosluğu'nda çalışanları bile şok etti. SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uluslararası hasta birimi koordinasyon eşliğinde hastaneye getirilen hasta ve yakınları Türkiye ve hastane yönetimden son derece memnun kaldıklarını söyledi. Tercüman eşliğinde SABAH Ankara'ya konuşan hastanın oğlu Hasan Mahmut Hasan hastaneden ve personelden memnun olduklarını babasının sağlık durumunun git gide iyileştiğini belirtti.

TÜRKIYE ÇOK GELIŞMIŞ

Daha önce Türkiye'ye gelmedikleri halde yanlarında çalışan arkadaşının tavsiyesi ve araştırmalar sonucu ameliyat için İngiltere'den Ankara'ya gelen Somalili aile şifayı Numune Hastanesi'nde buldu. Yıllardır kaynamayan kırık ile yaşamaya devam eden 57 yaşındaki Sudcıyo Hassan Yusuf Mohamud Hassan Ahmed, ameliyat korkusunu da burada yendi. Babasının gün geçtikçe iyileştiğini kırığının kaynamaya başladığını söyleyen oğlu Hasan Mahmut Hasan, "Sağlık durumu çok çok iyi. Her gün iyiden iyiye gidiyor. Türkiye'nin sağlık sektöründe çok ilerlemiş olduğunu söylediler. Türk arkadaşlarımla iletişime geçtim. Numune Hastanesi'ni önerdiler. Yabancı hasta birimi ile iletişime geçtim. Bana yardımcı olacaklarını ve en iyi doktorlarla muayene edeceklerini söylediler. Londra'da bulunan Türk Konsolosluğu'na başvuru yaptım oradakiler çok şaşırdı. İngiltere'de yaşıyorsun neden Londra yerine Türkiye'yi tercih ettin dediler. Dünyanın dört bir yanından insanlar Türkiye'yi tercih ediyor. Konsoloslukta çalışan Türkler vize işlemlerini hızlandırıp ertesi gün vizeyi verdiler. Kolaylıkla geldim" dedi.

KALABALIK AMA DÜZENLİ BİR HASTANE

Hastanede yabancılık çekmediklerini Türklerin misafirperver olduklarını belirten Hasan Mahmut Hasan, "Hastaneye ilk gelişimde çok kalabalık olmasına rağmen işlerin çok hızlı ve düzenli gittiği dikkatimi çekti. Herkes bize yardımcı oldu. Muayenemi en deneyimli hocalar yaptı. Prof. Dr. Ali Biçimoğlu ile görüşme fırsatımız oldu. Hocamız muayene ettikten sonra gereken tetkikleri yaptıktan sonra ameliyat olunması gerektiğini tespit etti. Hocanın söyledikleri çok ikna edici geldi. Amacı bize hizmet vermekti. Diğer ülkelerdeki doktorların tek amacı maddiyattı. Hocamız bize çok yardımcı oldu. Ameliyat olmaya karar verdik. Ameliyat olması bizim için çok korkunç bir şeydi. Çünkü kalp çarpıntıları vardı. Ameliyat yüzde yüz beklediğimiz gibi geçti" diye konuştu.



BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ

PROF. Dr. Ali Biçimoğlu, "Bacağında eski bir kırık varmış. Bir iki ameliyata rağmen kaynamamış. Amerika'da İngiltere' de Hollanda'da hastayı muayene ettiriyorlar. Orada da ameliyat önerilmiş. Ama hasta özellikle Türkiye'yi seçiyor. Her tarafı araştırıp buraya gelmeleri, Türkiye'yi seçmeleri gurur verici. Bir saat 15 dakika gibi bir sürede gerçekleşti ameliyat. Hastamız hala kontrol altında. Takiplere göre durumu iyi. Tercih nedeni Türkiye'de ortopedi hem ekonomik hem başarılı" diye konuştu.