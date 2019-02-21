Sokak hayvanları için yeni barınak hizmette

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KEÇIÖREN Belediyesi'nin Bağlum'da 3 bin 430 metrekarelik alana inşa ettiği hayvan barınağı hizmete açıldı. Sokak hayvanlarının bakımı için faaliyete geçen barınak, sokakta yaşayan ve kış şartlarında yaşam savaşı veren hayvanlar için sıcak bir yuva imkânı sunacak. Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, şuanda sokak hayvanlarının yeni barınakta misafir edildiğini ve bakımlarının burada yapılmaya başladığını belirtti. Kar yağışının etkili olduğu dönemlerde kuru mama dağıtımı da yapılarak sokak hayvanlarına hayat verildiğini söyleyen ekipler, bu hizmetin vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda bundan böyle barınakta yapılacağını ve şikâyetlerin sona ereceğini kaydetti. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Veterinerlerimizle vereceğimiz hizmetler sokak hayvanlarını sağlıklı bir ortama kavuşturacak" dedi.