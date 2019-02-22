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İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’ne yeni bina

Giriş Tarihi: 22.2.2019
Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’ne yeni bina
İNGILTERE'NIN Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü'nün (BIAA) ortaya koyduğu çalışmaların önemine işaret ederek, "Türkiye'yi daha iyi anlama ve Türkiye'nin bilgi birikimini ülke dışındaki insanlarla paylaşarak, Türkiye'nin daha iyi anlaşılması için büyük bir özveri var" dedi. BIAA Müdürü Dr. Lutgarde Vandeput'un ev sahipliğinde, enstitünün başkentteki yeni binasının açılışı yapıldı. Açılışa diplomatik misyon temsilcileri, akademisyenler ve davetliler katıldı. BIAA'nin bağımsız akademik bir enstitü olduğuna dikkati çeken Chilcott, BIAA'nın ortaya koyduğu çalışmalardan gurur duyduklarını dile getirdi. Chilcott, enstitünün başlangıçta arkeoloji ve Anadolu'daki medeniyetler üzerine yaptığı çalışmalarla ün kazandığını, fakat son yıllarda sosyal bilimler alanındaki çalışmalara da öncelik verdiğini kaydetti.
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Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’ne yeni bina
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