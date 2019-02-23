Hangi yüzle bu adamı aday yapıyorsun?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Çarşamba günü Etimesgut Belediyesi önünde miting gerçekleştirerek vatandaşlara seslendi. Etimesgut'ta Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkan Adayı Enver Demirel'i desteklediklerini belirtirken Millet İttifakı'nın CHP'li Belediye Başkan Adayı Celal Çelik'in ise FETÖ'den gözaltına alınmış şaibeli bir isim olduğunu ifade etti. Erdoğan, Terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da verilen tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, Etimesgut'un bir şehitler ve gaziler diyarı olduğunu belirtti. Etimesgut'un 1984'ten bugüne kadar terörle mücadelede 157 şehit verdiğini aktaran Erdoğan, bunlardan 23'ünün 15 Temmuz şehidi olduğunu, aralarında Ömer Halisdemir ile 11 polis memurunun da bulunduğu 23, 15 Temmuz şehidinin bu ilçede ikamet ettiğini anlattı. Erdoğan, "Gönüllere girmeden seçim sandığından çıkmak bize haramdır. Peki biz gönüllere girmek için çalışırken CHP ne yapıyor? Etimesgut'a bu ilçeyle ilgisi olmayan, Kılıçdaroğlu'nun özel avukatlığını yapan bir ismi aday olarak gönderiyor. Hadi bunu geçtik diyelim. Bu kişinin FETÖ soruşturmalarında gözaltına alınan şaibeli bir isim olmasına ne diyeceksiniz? 15 Temmuz'da en büyük bedeli ödeyen ilçede böyle bir şahsı aday göstermek bu ilçeye hakaret etmek değil midir? Etimesgut 31 Mart'ta bunun hesabını sormayacak mı?" dedi.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ şaibelisi olarak nitelendirdiği Celal Çelik kimdir? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel avukatı olan Çelik, 15 Eylül 2017'de FETÖ üyeliği iddiasıyla Ankara'da gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yurtdışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakılan Çelik'in ilginç bağlantıları ortaya çıkmıştı. Çelik'in, Yargıtay tetkik hâkimi olduğu dönemde, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakan, bakanlar ve işadamlarının özel vergi bilgilerini izinsiz olarak incelemekle suçlanan dönemin Maliye Teftiş Kurulu Başmüfettişi Hamza Kaçar'la 10 saat 13 dakika 17 saniye telefonda görüştüğü tespit edildi.

KURUMSAL AVUKAT

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun avukatı ve CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı Celal Çelik'le ilgili bir FETÖ bağlantısı iddiası da Erzurum'da tespit edildi. Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada "avukatların il imamı" olduğu iddia edilen öğretmen Hasan Aslan mahkemede verdiği ifadede, "Mehmet Güzel, Şerafettin Yaşar Laloğlu ve Celal Çelik kurumsal alarak çalıştığımız avukatlardır" cümlelerini kullanmıştı.



CHP BUNU BİLEREK YAPIYOR



15 Temmuz'un en küçük şehitlerinden biri olan Mutlu Can Kılıç'ın annesi Yıldız Kılıç da Celal Çelik ismini duyunca şok yaşadığını ve onu Etimesgut Belediyesi'nde istemediğini söyledi. Şehit annesi Kılıç, "CHP bunu bilerek yapıyor. CHP'nin içinde halen FETÖ'cüler var. Biz şehit aileleri olarak şehitlerimiz rahat uyusunlar istiyoruz. FETÖ ile uzaktan yakından ilgisi olan da gerekli cezayı alsın" dedi.

Şehit aileleri CHP'nin adayını tanımadıklarını ne yüzle böyle bir insanı aday çıkardıklarını sordu. CHP'nin 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'nün propagandasını devam ettirdiğini ifade eden 15 Temmuz şehidi İzzet Özkan'ın eşi Serap Özkan, "FETÖ'den gözaltına alınmış birini ne yüzle ilçemize aday yapıyorlar? Bizler eşlerimizin davasını takip ederken yanımızda olmayanlar 15 Temmuz gecesi ayak ayaküstüne atıp keyifle halkın bombalanmasını izleyenler mi yönetecek bizi? Yetimlerimizle dalga mı geçiyorlar aklımızla dalga mı geçiyorlar?" dedi.

15 Temmuz şehidi İzzet Özkan'ın annesi Zeliha Özkan ise CHP'yi de CHP'nin adayını da istemediklerini söyledi. PKK'nın FETÖ'nün ve CHP'nin kol kola gezdiğini söyleyen Zeliha Özkan, "Şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyorlar. Böyle bir kişiyi aday göstermeleri utanç verici. Etimesgut şehitler ilçesi, çok yazık" diye konuştu. 15 Temmuz şehidi Mustafa Solak'ın eşi Melek Solak da CHP'nin adayını istemediğini belirtti. Eşini şehit edenlere destek veren birinin ne yüzle Etimesgut'a aday olduğunu soran Solak, "Mahkeme salonlarında onların alacağı cezaları beklerken onlar bizim karşımıza böyle bir aday çıkarıyor. Bu millet size hiç oy verir mi? Eşimizi şehit edenlerin destekçileri şehit ailesinden boş yere destek beklemesin" ifadelerini kullandı.