Yüzde 1 alacaksam niye korkuyorsunuz

BUGÜN NELER OLDU

CHP'nin Ankara yerel siyasetinde önemli bir isim olan Haydar Yılmaz, uzun yıllar partinin Çankaya İlçe Başkanlığı'nı Ankara İl Başkanlığı'nı ve son olarak 1999-2004 yıllarında CHP'den Çankaya Belediye Başkanlığı yaptı. Partide her dönem önseçimi destekleyen ve adayların bu şekilde belirlenmesini savunan Yılmaz, 31 Mart'taki seçimlerde CHP Çankaya Belediye Başkan Aday Adayı oldu ancak önseçim yapılmayınca başkentin tek solcu adayı olmak için Demokratik Sol Parti'ye geçti. SABAH'a konuşan Haydar Yılmaz son dönemde yaşadığı baskıları ve aldığı kararın ne anlama geldiğini anlattı.1991 yılında Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin yönetimine seçildim. 2 dönem SHP'nin, 2 dönem CHP'nin Çankaya İlçe Başkanlığı'nı yaptım. 1 dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara İl Başkanlığı'nı yaptım ve sonradan Çankaya Belediye Başkanlığı yaptım. Bundan sonrası benim için hiç hoş gitmedi.1999 yılında önseçimle gelen tek belediye başkanı benim. Ben hep önseçimi savundum. Ancak bunlar olmadı. Olmayınca 2004 yılında devre dışında kaldık. Ondan sonra her seçimde biz önseçim demeye devam ettik. Fakat bunlar bu seçimde de gerçekleşmedi. Önseçim olsaydı 100'de 500 kazanırdım. Geçen dönem ne oldu? 2014 yılında 'önseçim yapacağız' dediler. 31 kişi müracaat etti ve 8 ay çalıştık. Sonucunda Haydar Yılmaz kazanıyor diye önseçimi iptal ettiler. Dediler ki 'kamuoyu yoklaması yapacağız.' Sonar'a kamuoyu yoklaması yaptırdılar ve 54,7 ben çıktım. Atanan arkadaş (Alper Taşdelen) 2,8… 40 defa önseçim olsun, 40 defa kazanırım. Bu şartlarda ben ne yapacağım, mezarda mı siyaset yapayım?Herkesin adaylığına saygım varCumhuriyet HalkPartisi'nin yönetimindeartık tabanla çok fazla bağlantılıolan bir yapı kalmadı.Orada bulunan kadro liyakattanuzak. Bunları görüncesol olarak gördüğüm bir tekparti var. Oda rahmetli Ecevit'inpartisi DSP. Cumhuriyet HalkPartisi'nin yönetim kadrosu buözelliğini kaybetmiş durumda.Örgütlerden Ankara adayıCHP rozeti taşıyan birisi olsundenilmesine rağmen bu olmadı.Yapılan danışma toplantılarındahep bu konuşuldu.Önseçim olsun vekendi içinden olsundiye. Fakat yönetimbunu çokta dikkatealmamak suretiyle şuandakiaday arkadaşı getirdi.Danışma toplantılarındabir daha aday yapmayındiye ısrarla söylediler. İl, ilçeve bölge danışma toplantılarındaalınan kararlar kesinlikle sağdanbir adayı istemiyoruz yönündeydi.Bu kararlar alınmasınarağmen yollarına devam ettiler.Kaç senedir sağcı aday getiriyorsunuzolmuyor. Baktım dünyadaolduğu gibi Türkiye'de de sağve sol olacak. Herkesin adaylığınasaygım var. Ankara'da kaçdönemdir solcu bir aday yok.Biz DSP'de bu görevi yapabilirizdüşüncesiyle burayıseçtim. Bu seçim kolaybir seçim değil. 40 yılınsonunda gerçekleşmişbir seçim.Ortada bölünecek bir 'sol' mu var?Solun oylarını böldüğünüzü ve ihanet ettiğinizi söyleyenlere ne dersiniz? İhanet ettiğimi söyleyenler var. Ben kimsenin oyunu bölmüyorum. Ortada bölünecek bir sol mu var? Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkardığı aday solcu ise ben adaylıktan bugün çekileyim. Tek sol aday benim ve hiç kimsenin oyunu da bölmüyorum. Sandığa gitmeyecek çok insan vardı. Onun için ben solun adayı olarak çıkmak zorundaydım. Ben kazanacağıma inanıyorum. Bu olay gittikçe perçinleşiyor. Benim çok ciddi anlamda bir taban gücüm var.Ben, adaysız bırakılan solun adayıyımYüzde 1 oy bile alamayacağınızı söyleyenler var? O zaman niye rahatsız oluyorlar ki beni arıyorlar. Madem yüzde 1 alamayacaksam niye rahatsız oluyorlar. Korkmayın… Baskının haddi hesabı yok. Yüzde 1 alamayacaksam niye devreye bir sürü insanlar sokmaya çalışıyorsunuz. Ben adaysız bırakılan solun adayıyım. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde siyaset yapan duayenler kararımı çok olumlu karşıladı. Bugün hak vermiyor olabilirler ama bu başlattığım hareket 31 Mart'tan sonra çığ gibi gidecek.