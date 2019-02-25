Ertürk ve Kınacı can suyu projesini anlattı

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, Saray ve Dağyaka arasını kapsayan bölgede bulunan sanayi tesisleri, iş yerleri, yerleşim ve yaşam alanlarını kapsayan ve yapımı süren 24 kilometrelik içme suyu iletim hattı projesini bölge halkına anlattı. ASKİ tarafından yapımı sürdürülen hattın 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Ertürk ve Kınacı, vatandaşlara, Türkiye'nin en önemli sanayi kümelenmelerinden biri olan Saray Sanayi Bölgesi'ni sınırları içerisinde barındıran Kahramankazan'ın Saray ve Dağyaka bölgeleri arasını kapsayan alandaki sanayi tesisleri, iş yerleri ve yaşam alanlarını kapsayan ve yapımı sürdürülen 24 kilometre uzunluğundaki içme suyu iletim hattı hakkında bilgi verdi. Ertürk ve Kınacı ayrıca, diğer projeler üzerine de karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.