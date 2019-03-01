Mansur Yavaş’tan çalıntı ‘Black Mirror Ankara’ videosu!

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MILLET İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, sosyal medyadan Netflix'in meşhur dizisi Black Mirror'ın konseptine benzer bir video yayınladı. Konseptin yanında, Black Mirror dizisinin Stephen McKeon'a ait 15 Million Merits adlı müziği de yayınlanan videoda kullanıldı. Dizinin jenerik animasyonunun da bire bir alıntılandığı görüldü. Telif hakları sebebiyle, Mansur Yavaş'ın resmi instagram hesabı bir süre kapatıldı. Sonrasında tekrar aktif hale gelen resmi hesapta videonun kaldırıldığı görüldü. Duruma konu olan video, Mansur Yavaş'a ait diğer sosyal medya hesaplarında hala aktif şekilde durmaktadır. Netflix'in konuyla alakalı nasıl bir yol izleyeceği hakkında somut bir adım atıp atmayacağı bekleniyor.