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Bahçeşehir Koleji finalde 3 derece aldı

Giriş Tarihi: 9.3.2019
Bahçeşehir Koleji finalde 3 derece aldı
Bahçeşehır Koleji Ankara 50. Yıl Kampüsü öğrencileri, ilk kez katıldıkları TÜBİTAK Lise Öğrencileri Proje Yarışmasında büyük bir başarıya imza attı. Dila Çelik ve Irmak Genç, "İpek Kozası ve Proteininin, Yapı Malzemelerinin Servis Ömrü ve Mekanik Dayanımı Üzerine Etkisi" projeleriyle fizike birinciliğe layık görüldü. Ata Özmen ve Nezih Gürçay, tarımsal alanlarda verimi artırmaya yönelik "Doğal İçerikli Toprak Örtücü Kompozitler" isimli projeleri ile kimyada ikinci oldu. Ayberk Önal ve Sinan Efe Bayrak ise yer altı su kaynaklarını beslemeye, betonlaşmayla birlikte artan taşkınları azaltmaya yönelik projeleri ile coğrafyada ikinciliği aldı.
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Bahçeşehir Koleji finalde 3 derece aldı
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