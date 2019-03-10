Kamu futbol turnuvası başladı

BUGÜN NELER OLDU

KAMU kurum ve kuruluşları arasında sosyal birlik ve beraberlik amacının güdüldüğü 2019 Kamu Futbol Turnuvası açılış seremonisi, 19 Mayıs Stadyumu dış sahalarda gerçekleştirildi.Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ise santra vuruşuyla turnuvayı başlattı.