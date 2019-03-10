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Kamu turnuvası başladı

Bu yıl sekizincisi düzenlenen Kamu Turnuvası’nın santra vuruşunu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı

Giriş Tarihi: 10.3.2019
Kamu futbol turnuvası başladı
KAMU kurum ve kuruluşları arasında sosyal birlik ve beraberlik amacının güdüldüğü 2019 Kamu Futbol Turnuvası açılış seremonisi, 19 Mayıs Stadyumu dış sahalarda gerçekleştirildi. Açılış seremonisine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakan Yardımcıları İhsan Selim Baydaş, Halis Yunus Ersöz katılırken, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ve turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen çalışanlar katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ise santra vuruşuyla turnuvayı başlattı.
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Kamu futbol turnuvası başladı
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