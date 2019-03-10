Kamu futbol turnuvası başladı

KAMU kurum ve kuruluşları arasında sosyal birlik ve beraberlik amacının güdüldüğü 2019 Kamu Futbol Turnuvası açılış seremonisi, 19 Mayıs Stadyumu dış sahalarda gerçekleştirildi. Açılış seremonisine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakan Yardımcıları İhsan Selim Baydaş, Halis Yunus Ersöz katılırken, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ve turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen çalışanlar katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ise santra vuruşuyla turnuvayı başlattı.