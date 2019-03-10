Suriyeli kadınlar için yürüdüler

BUGÜN NELER OLDU

MEMUR-SEN üyeleri, Suriye'deki hapishanelerde tutulan kadın ve çocukların serbest bırakılması için Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki genel merkezlerinin önünden Ulus Meydanı'nda bulunan 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının önüne kadar ellerinde meşalelerle yürüdü. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, burada yaptığı açıklamada, ülkelerin bir araya geldiği birliklere çağrıda bulundu. İstanbul'da 55 ülkeden gelen sivil kuruluşlar ve aktivistlerle buluşarak bir çağrıyı küresel anlamda yeryüzüne yaymaya çalıştıklarını aktaran Yalçın, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ülkemizin dışında 8 ülkenin çeşitli meydanlarından bugün vicdan hareketi sesini yükseltti. Ülkemizdeki 81 şehirden kadınlar bir araya gelerek seslerini yükseltti ve bir çağrıyı kayıt düştü. Rejimin hapishanelerindeki 7 bin tutsak kadının serbest bırakılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.