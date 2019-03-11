Stepne hırsızları kıskıvrak yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

Araçlarınyedek lastiklerine dadanan hırsızlar güvenlik kameraları ve PTS kayıtları sayesinde yakayı ele verdi. Ankara Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri stepleri çalan Emin A. ve Mikail Y.'yi adım adım takip etti. Sabıka kayıtları bir hayli kabardık olan zanlıların çoğu hırsızlık olmak üzere toplamda 28 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Lüks ve plakasız araçlarla gece gündüz demeden elini kolunu sallayarak stepne çalan hırsızlar güvenlik kameralarını hesaba katmadı. Ankara polisi kamera kayıtları sayesinde zanlıları köşeye sıkıştırdı. Gözaltına alınan Emin A. adli kontrolle serbest bırakılırken Mikail Y., ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.