CHP’den DSP’ye linç

BUGÜN NELER OLDU

Daha önce CHP'den Çankaya Belediye Başkanlığı yapan Haydar Yılmaz, 31 Mart'ta DSP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak seçime giriyor. Haydar Yılmaz'ın seçimlere girmesinden rahatsız olan bir grup CHP'li saldırılarını günden güne artırıyor. DSP'li Yılmaz'ın kentin çeşitli bölgelerine astığı pankartları yırtan CHP'liler en son olarak seçim otobüsüne taşla saldırdı. Dikmen'de seçim çalışması yürüten DSP otobüsüne gerçekleştirilen saldırının ardından bölgedeki güvenlik kameralarını didik didik inceleyen emniyet, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Saldırıyı düzenleyen M.Ö., M.G., S.Ö., ve Z.Y. isimli şahısların CHP'li Çankaya Belediyesi'nde çalıştığı tespit edilmesi başkentte şok etkisi yarattı.Gözaltına alınan Çankaya Belediyesi işçileri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken DSP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haydar Yılmaz yaşananlara tepki gösterdi. Saldırıyı düzenleyen kişilerin 4 kişi olmadığını dile getiren Haydar Yılmaz, "Bu saldırılar ne kadar güzel bir noktada olduğumuzun kanıtıdır. Sol kulvarı boşaltanlar bu kulvarda DSP'nin olduğunu görünce korkuya kapılarak afişleri kesiyorlar ve otobüse saldırıyorlar. Korkunun ecele faydası yok. DSP halkın gücüyle iktidara gelecektir. Emniyetten aldığımız bilgiye göre gözaltına alınan 4 kişi Çankaya Belediyesi çalışanı. Bu işçilerden 3'ü beni teker teker aradı ve 'Başkanım bize ekmeğimizi sen vermiştin. Orada 20 kişiydik. Kendi içimizden birileri. Biz bunu ortaya çıkartmaya çalışacağız...' dediler. Biz bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu emekçi işçi kardeşlerimize saldırıyı azmettirenlerin ortaya çıkması son derece önemli" diye konuştu.SEÇIM çalışmalarını da değerlendiren Haydar Yılmaz, "Seçim çalışmalarına oldukça geç başladık. Buna rağmen Ankara genelinde oldukça olumlu tepkiler almaktayız. Benim çıkış amacım soldaki sıkıntının tabanda beklenti oluşturması ve demokratik sol kesimde benim dışımda bir solcu adayın bulunmaması. Çankaya Belediye Başkanı olduğum dönemde hiçbir mahalleyi ayırmadan, ötekileştirmeden hizmet yapmış olmam adaylığımın çok fazla insanca olumlu karşılanmasına neden oldu. Bu durum beklediğimizden daha fazla oldu. Son derece memnuniyet ve gurur verici bir durum" ifadelerini kullandı.DSP'NIN seçim otobüsüne Dikmen'deki saldırının üzerinden 4 gün geçmesine rağmen ne Çankaya Belediyesi'nden ne de CHP'li Belediye Başkanı Alper Taşdelen'den herhangi bir açıklama gelmedi. Başkentliler saldırının ardından Çankaya Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama bekliyor.