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Off-road sezonu ’da açılacak

Off-Road Şampiyonası’nda sezonun ilk yarışı hafta sonu ’da koşulacak. İlk etaba farklı illerden 40’a yakın ekip katılacak

Giriş Tarihi: 12.3.2019
Off-road sezonu Ankara’da açılacak
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, off-road yarışının ilki 16-17 Mart'ta Ankara Offroad Kulübü'nün (ANDOFF) ev sahipliğinde Çankaya ilçesindeki Mühye mevkisinde gerçekleştirilecek. Yarışma 16 Mart Cumartesi günü saat 12.30'da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ismini taşıyan orman etabı ile başlayacak. 17 Mart Pazar günü geçilecek 1,5 kilometre uzunluğundaki seyirci etabı ise saat 10.00'da başlayacak. Şampiyonanın ilk etabına farklı illerden 40'a yakın ekibin katılması bekleniyor. Aralarında yeni takımlar ve yeni araçların da yer aldığı katılımcılar, zorlu engellerden oluşan etapları hatasız geçerek, rakiplerinin önünde kupaya uzanmak için mücadele edecek. ANDOFF Başkanı Kemal Şahin, kendisinin de mücadele edeceği dev organizasyon için ekip olarak yoğun bir mesai harcadıklarını ve her şeyin güzel olmasını istediklerini belirtti.

ŞAHİN'DEN TEŞEKKÜR
Başkan Şahin, organizasyonda yardım ve emeğini esirgemeyen tüm paydaşlara teşekkür ederek, yarışmacılara başarılar diledi.
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Off-road sezonu Ankara’da açılacak
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