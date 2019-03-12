Off-road sezonu Ankara’da açılacak

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, off-road yarışının ilki 16-17 Mart'ta Ankara Offroad Kulübü'nün (ANDOFF) ev sahipliğinde Çankaya ilçesindeki Mühye mevkisinde gerçekleştirilecek.Şampiyonanın ilk etabına farklı illerden 40'a yakın ekibin katılması bekleniyor. Aralarında yeni takımlar ve yeni araçların da yer aldığı katılımcılar, zorlu engellerden oluşan etapları hatasız geçerek, rakiplerinin önünde kupaya uzanmak için mücadele edecek.Başkan Şahin, organizasyonda yardım ve emeğini esirgemeyen tüm paydaşlara teşekkür ederek, yarışmacılara başarılar diledi.