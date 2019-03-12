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Seçımçalışmalarına ara vermeden devam eden Cumhur İttifakı AK Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen, hafta sonunda Çankaya'daki mahalleleri gezip, gecekonduların olduğu ve Ankara'nın en yüksek noktalarından biri olan Keklikpınarı Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. AK Parti Çankaya İlçe Teşkilatı'ndan kalabalık bir ekiple gecekondu semtinde bir evi ziyaret eden Türkmen, evin en küçük kızı Efsa'nın sürprizi ile karşılaştı. Kendi el yazısı ile mektup yazan Efsa'nın mektubunu Türkmen okudu. Küçük Efsa, mektubunda "Sevgili Amber ablam; seni çok ama çok seviyorum. Sen benim başkanımsın, ben de senin gibi başkan olmak istiyorum. Beni hiç unutma. Oylar sana Amber Türkmen. Canım ciğerimsin kalbimsin" ifadelerini kullanırken, büyüyünce Cumhurbaşkanı olmak istediğini belirtti.Küçük Efsa'nın ailesi ile bir müddet sohbet eden Türkmen, Çankaya için gerçekleştireceği projelerinden bahsederek, "Burada bir kez daha görüyorum ki Çankaya'nın değeri günden güne azalıyor. Bu dönemde böyle bir tablo yakışmıyor Çankaya'ya. Artık Çankayalı 'burası Büyükşehrin sorumluluğunda, burası Çankaya'nın sorumluluğunda' tartışmasından bıktı. Çankaya başkentin gözbebeği ve gözyaşının en çok akan yeri de bu bölgeler. Allah nasip ederse Çankaya'da projelerimizi gerçekleştirip Çankayalının huzuru ve mutluluğu için büyük adım atacağız" dedi.Tunalı Hilmi Caddesi ve Bahçelievler'de vatandaşlar ile sohbet eden Türkmen, CHP standını ziyaret edip stant görevlileri ile bir müddet sohbet etti. Türkmen, zaman zaman seçim şarkılarına ritim tutup beraberindeki vatandaşlarla halay çekti.