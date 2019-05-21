100’üncü yılda 100 bisiklet

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TÜRK Eğitim Derneği (TED) ve Türkiye Yardım Sevenler Derneği'nin iş birliğinde TED'in Tam Destek Bursu alan öğrencileri için geliştirilen 'Pedallar Hayallere Dönsün' projesi ile 19 Mayıs'ın 100'üncü yılı şerefine Türkiye Yardım Sevenler Derneği 100 öğrenciye bisiklet hediye etti. Türk Eğitim Derneği Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı 59 devlet okulda okuyan toplam 443 öğrenciye Tam Destek Bursu veriyor. Burs programı kapsamında öğrenciler özellikle yabancı dil ve akademik anlamda öğrenimin yanında sosyal anlamda gelişmelerini ilerletebilmek adına sanatsal ve sosyal faaliyetlerde dersler alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yılında TED Ankara Koleji İncek Kampusu Spor Sanat Merkezi Lacivert Salon'da düzenlenen bir etkinlik ile tam destek bursu öğrencilerine 100 bisiklet dağıtımı gerçekleştirdi.