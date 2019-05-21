Kadınlarda Sibel erkeklerde Can

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TÜRKIYE 2. Orhan Altan Atlamalar Kupası sona erdi. Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ali Naili Moran Atletizm Sahası'nda düzenlenen yarışlarda erkeklerdeAtletlerin performanslarının Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği puan tablosuna göre değerlendirildiği organizasyonda, erkeklerde üç adım atlamadaAynı yarışta 16.08'lik derecesiyle 1067 puan toplayan Necati Er ikinci olurken, sırıkla atlamada 5.20'lik derecesiyle 1048 puan toplayan Ersu Şaşma kupayı üçüncü sırada bitirdi. Kadınlarda ise Sibel Çınar, yüksek atlamada 1.82'lik derecesiyle 1043 puan topladı ve kupanın sahibi oldu.