Kadınlarda Sibel erkeklerde Can

TÜRKIYE 2. Orhan Altan Atlamalar Kupası sona erdi. Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ali Naili Moran Atletizm Sahası'nda düzenlenen yarışlarda erkeklerde Can Özüpek, kadınlarda ise Sibel Çınar birinci oldu.
Atletlerin performanslarının Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği puan tablosuna göre değerlendirildiği organizasyonda, erkeklerde üç adım atlamada Can Özüpek 16.33'lük derecesiyle yarışmayı kazanırken, sıralamada 1093 puanla zirvede yer aldı.
Aynı yarışta 16.08'lik derecesiyle 1067 puan toplayan Necati Er ikinci olurken, sırıkla atlamada 5.20'lik derecesiyle 1048 puan toplayan Ersu Şaşma kupayı üçüncü sırada bitirdi. Kadınlarda ise Sibel Çınar, yüksek atlamada 1.82'lik derecesiyle 1043 puan topladı ve kupanın sahibi oldu. Uzun atlamada ise Tuğa Danışmaz 1038 puanla ikinci, Beyza Tilki ise 1026 puanla üçüncü oldu.