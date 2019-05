Tabelası var kendisi yok

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz hafta Keçiören Şefkat Mahallesi Felek Caddesi üzerinde bulunan 60. Sokak'ta bir inşaat alanındaki koruma bariyerlerinin düşmesi sonucu doğalgaz borusu patlamıştı. Yaşanan olay üzerine bölgeye gelen belediye yetkilileri çevrede incelemelerde bulunmuş ve bir kepçe vasıtasıyla çöken kısımlara dolgu ve destek yapılmıştı. Olayın ardından sokak sakinlerinin yaklaşık 6 aydır sokağı ve yolu kullanamadıkları ortaya çıktı. Kendilerine verilen 5 metrelik bir yol olduğunu ancak inşaat sahiplerinin bu yolu gasp ettiğini belirten vatandaşlar mağdur durumda olduklarını ve evlerinin yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylediler.Bir sokak sakini, "Benim 14 yaşında engelli bir çocuğum var. Yol olmadığı için her gün çocuğumu sırtımda caddeye kadar taşıyarak servise bindiriyorum" dedi. Mağduriyetlerini SABAH Ankara'ya anlatan sokak sakinleri bir an önce bu durumdan kurtulmak istiyorlar.MUHAMMED Çağrı Karaaslan: 60. Sokak'ta imar planı değişikliği sebebiyle sokak yolu değişimi oldu ve binamızın kentsel dönüşüme girene kadar yol ihtiyacının karşılanması için encümen kararı ile 5 metrelik bir yol tahsis edildi. Ancak yaklaşık 6 aydır yapılan inşaat sebebiyle yol komple kapatıldı ve yayalar için 50 cm'lik bir geçiş yolu verildi. Encümen kararına rağmen 5 metrelik yolumuz inşaat sahipleri tarafından inşaata dahil edildi ve ulaşım hakkımız gasp edildi. Bu inşaat sebebiyle evlerimizin temelleri zarar gördü. Ufak bir inşaat makinesi çalıştığında dahi bina duvarları sallanıyor. Evimize giriş çıkış yapacak yol bile yok. İnşaat çevresindeki binalara ambulans, itfaiye gibi acil durum ekiplerinin ulaşması imkânsız. Önlem ve güvenlik alınmadan yapılan inşaat sebebiyle toprak kayması yaşanıyor. Binalarımız yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.AHMET Karaaslan: Sokağın tabelası var ama sokak yok, yolumuz yok. İmarda beş metre yol olduğu görünüyor ama değil 5 metre yarım metre bile yok. Ben arka binada oturuyorum. Evime gitmek için yan apartmanın bahçesinden geçiyorum. Evraklarımızı, faturalarımızı doğru düzgün alamıyoruz. Teslim etmeye geliyorlar, bakıyorlar tabela var ama sokak yok. Doğalgaz borularının patlamasından sonra Keçiören Belediyesi'nden yetkililer geldi. İnşaat sahiplerine yolu açmaları için 40 günlük bir süre verdiler. Biz mağdur durumdayız. Artık sokağımızın açılmasını istiyoruz.ABDÜLKADIR Güler: Evimize girip çıkmakta zorlanıyoruz. Şehir dışından misafirimiz geliyor ama yolu bulamıyorlar. Gelenler şaşırıyor. Acil bir durum olsa, bir hastamız olsa evden çıkaramayacağız. İnternet yok, doğalgaz kesildi. Artık bu durumları yaşamak istemiyoruz. Bir an önce sokağımızı ve yolumuzu geri almak istiyoruz.