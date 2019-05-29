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Emniyet teşkilatı iftarda buluştu

Giriş Tarihi: 29.5.2019
Emniyet teşkilatı iftarda buluştu
ANKARA Emniyet Müdürlüğü iftar programı düzenledi. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Erhan Gülveren, Adem Çakıcı, Mehmet Fatih Serdengeçti, Teftiş Kurulu Başkanı Fenni Gürsel, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Suat Çelik ile daire başkanları ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde görev yapan personel katıldı. Gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm emniyet personeline teşekkür eden Uzunkaya, "Ülkenin bütünlüğü, varlığı, huzuru ve güvenliği için görev başındayız" ifadelerini kullandı.
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Emniyet teşkilatı iftarda buluştu
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