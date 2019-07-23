Çoğunluk sağlanamadı yeni başkan seçilemedi

ANKARAGÜCÜ'NDE yeni başkanın seçileceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı çoğunluk sağlanamadığı için 30 Temmuz Salı gününe ertelendi. Bu tarihde çoğunluğa bakılmaksızın genel kurul toplantası yapılacak ve yen başkan seçilecek.
Mevcut Başkan Mehmet Yiğiner'in yanı sıra Murat Ağcabağ
da başkanlığa adaylığını açıklamıştı. Ağcabay, yönetim kurulu listesindeki isimlerle beraber genel kurulun yapılacağı salona geldi. Ağcabağ, noter aracılığıyla Hazirun cetvelinin salonda bulunmadığını tespit ettirdiler. Ağcabağ yaptığı açıklamada uzun süreden beri delege listesini Mehmet Yiğiner'den istediklerini ancak bir türlü bu listenin kendilerine verilmediğini söyledi. Ağcabağ "İnanıyorum bu liste bize gelirse bu seçimi kazanacağız"
şeklinde konuştu.