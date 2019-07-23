Çoğunluk sağlanamadı yeni başkan seçilemedi

BUGÜN NELER OLDU

ANKARAGÜCÜ'NDE yeni başkanın seçileceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı çoğunluk sağlanamadığı için 3Mevcut Başkanda başkanlığa adaylığını açıklamıştı. Ağcabay, yönetim kurulu listesindeki isimlerle beraber genel kurulun yapılacağı salona geldi. Ağcabağ, noter aracılığıyla Hazirun cetvelinin salonda bulunmadığını tespit ettirdiler. Ağcabağ yaptığı açıklamada uzun süreden beri delege listesini Mehmet Yiğiner'den istediklerini ancak bir türlü bu listenin kendilerine verilmediğini söyledi. Ağcabağşeklinde konuştu.