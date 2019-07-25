‘Deniz kızı’ ilklerin peşinde

İngiltere'nin başkenti Londra'da 9-15 Eylül'de düzenlenecek Paralimpik Yüzme Dünya Şampiyonası'na hazırlanan milli sporcumuz Sümeyye Boyacı, birincilik elde ederek yüzmede Tokyo 2020'ye kota alan ilk sporcu olmak istediğini söyledi. Henüz 5 yaşında annesinin teşvikiyle yüzmeye başladığını belirten Sümeyye, "12 saatte yüzmeyi öğrendim. İlk katıldığım 2018 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldum. Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Birinci olup yüzmede kota alan ilk sporcu olmayı hedefliyorum" ifadelerini kullandı. İSTİKLAL MARŞIMIZI OKUTACAĞIM

Başarılı milli yüzücü, antrenman derecelerine göre hem kelebek hem de sırt üstünde iki dünya şampiyonluğu alabileceğine işaret ederek, "Yüzmede her şeyi saniyeler belirler ama kağıt üstündeki gibi yüzersek hem olimpiyatlarda hem de Dünya Şampiyonası'nda birincilik gözüküyor. Tabi bu yarışma esnasındaki motivasyona bağlı ve şans işi. Ben de her iki kategoride altın madalya alıp İstiklal Marşımızı okutmuş olacağım. Şu ana kadar yüzmede olimpiyatlarda birincilik değil madalya alan bile olmadı. Olimpiyatlarda altın madalyayı alıp bir ilki gerçekleştirmek istiyo- rum" diye konuştu. Karşılaştığı zorlukların üstesinden yüzerek geldiğini anlatan 16 yaşındaki sporcu, "Motivasyonumun düş

düştüğü uzun kamp dönemlerinde evimi ve ailemi özlediğim zamanlar oluyor. Tüm stresimi suya atıyorum" dedi. Sümeyye Boyacı, çevresindeki kişilerin kendisine "su perisi", "deniz kızı", "altın kız" yakıştırmalarında bulunduğunu dile getirerek, "Suyun altında kendimi balık gibi hissediyorum. Çalışmalarımın bana ve diğer insanlara özellikle de engelli bireylere katkısını göz önünde bulundurup zorluklara katlanıyorum. İnsanlara bunları dedirtip örnek olabiliyorsam ne mutlu bana" şeklinde görüş belirtti.

AİLELER ÇOCUKLARINI MUTLAKA SPORA YÖNLENDİRMELİ

Sümeyye Boyacı, ailelerin çocuklarını eğitimleri aksayacağı endişesiyle sosyal aktivitelerden aldıklarını belirtirken şu ifadeleri kullandı: "Benim de belirli sürelerde derslerime daha çok yoğunlaştığım oldu. Sınav haftalarında ön planda derslerim vardır. Yarışlar yaklaştığında da antrenmanlarım birinci planda oldu. Bunu dengeleyebilmek önemli. Araştırmalara göre spor ya da başka bir aktiviteyle uğraşanların eğitimlerinde daha başarılı olduğu görülüyor. Aileler çocuklarını özellikle de engelli bireyleri spor ya da aktivitelere teşvik edip onlara bir uğraş kazandırmalı."

MEDYA İNSANLARA BUNLARI AKTARMALI

Sümeyye, "Bırakın milli takıma seçilip şampiyonalara gitmeyi ben yüzmeye başladığımda yarış diye bir şey olduğunu bile bilmiyordum. Medya insanlara bunları aktarırsa herkesin bu tür şeylerden haberi olur ve daha iyi şeyler yapabilir" ifadelerini kullandı.



MOSKOVA'DA RESİM SERGİSİ AÇAN İLK TÜRK KIZI

HENÜZ 3,5 yaşında resim çizmeye başladığına değinen paralimpik yüzücü, "Beş yaşında Aleksandr Puşkin'in Ruslan ve Ludmila masallarının kapak resmini çizdim. Altı yaşında Moskova'da açtığım resim sergimle orada sergi açan ilk Türk kızı oldum. Yedi yaşındayken de ebru sanatına başladım. İnsanların sanat, spor veya resim gibi uğraşları olmalı. Son zamanlarda internette çok fazla zaman harcanıyor. Sürekli koşturmak zorunda olduğum için böyle şeylere vaktim olmuyor. Aksine işimle uğraşıp daha çok başarılar elde ediyorum" dedi.