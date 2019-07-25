Genç judocular Berlın’de

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GENÇLER Avrupa Judo Kupası, Almanya'da organize edilecek. Başkent Berlin'de yapılacak Gençler Avrupa Judo Kupası'nda 18 milli sporcumuz olacak. Berlin'de 27-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda mücadele edecek milli sporcular hazırlıklarını tamamladı. Avrupa Kupası'na 40 ülkeden toplamda 500 sporcu katılacak. Organizasyonda Türkiye'yi 18 sporcu temsil edecek. Milli judocular, şampiyonanın ardından Berlin'de ortak çalışma kampına katılacak. Milli takımda yer alan sporcular şunlar: Kadınlar: Özge Andıç, Tuğçe Beder (48 kilo), Zeliha Cinci, Kader Divan (52 kilo), Hasret Bozkurt (57 kilo), Minel Akdeniz (63 kilo), Mine Kalender, Kübranur Esir (+78 kilo) Erkekler: Salih Yıldız (60 kilo), Eren Aksoy (66 kilo), Umalt Demirel, Yusuf Esirci (73 kilo), Muhammet Mustafa Koç, Recep Çimen (81 kilo), Mert Şişmanlar (90 kilo), Emrullah Uçar, Ömer Kemal Aydın, Furkan Güner (+100 kilo)