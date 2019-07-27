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Tercih döneminin Bonus Hocası ’nde

Giriş Tarihi: 27.7.2019
Tercih döneminin Bonus Hocası Ostim Teknik Üniversitesi’nde
YKS tercih süreci başladı. Üniversitede eğitimlerine devam etmek isteyen öğrenciler hayatlarını etkileyecek kararı, tercih süreci boyunca Ostim Teknik Üniversitesi'nde tercih danışmanlığı yapan Süleyman Beledioğlu'yla birlikte veriyor. Eğitim alanında yaptığı çalışmalarla adını 'Bonus Hoca' olarak tanıtan Süleyman Beledioğlu, Ostim Teknik Üniversitesi'nde tercih sürecinin biteceği 29 Temmuz'a kadar ücretsiz danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyor. Bedioğlu, tercih sürecinde ve öğrencilerin bu dönemdeki psikolojileri konusunda ailelere de çok iş düştüğünü söyledi. 'Dostum Stres' , 'Öğrencilerin Dikkat Sorunu' , 'Ailelerin Öğretmenliği' ve 'Aklın Notları' kitaplarının yazarı Beledioğlu, tercih sürecindeki öğrencilere ve ailelerine tercih danışmanlığı yapıyor. Öğrencilerin geçmiş yıllara oranla daha bilinçli olduğunu söyleyen Beledioğlu, "Öğrenciler daha çok, 'Bu bölümü hangi üniversitede okumalıyım' , 'Tercih ettiğim bölümün sıralaması ne kadar düşer ve neden düşer' , 'Bölümü bitirdikten sonra ben nasıl daha rahat iş bulabilirim' ve 'Okurken kendimi nasıl geliştirebilirim' sorularını soruyorlar. Dikkat ederseniz öğrenciler ne kadar bilinçli hale geldi" dedi.
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Tercih döneminin Bonus Hocası Ostim Teknik Üniversitesi’nde
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