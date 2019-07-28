Elvan’dan kızına jest

ERZURUM Kongresi'nin 100'üncü yıldönümü sebebiyle düzenlenen 10 kilometetrelik Milli Mücadele Maratonu'nda kadınlarda Elvan Abeylegesse, erkeklerde ise Sezgin Ataç birinci oldu. Milli Mücadele Maratonu, sabah saatlerinde merkez Yakutiye İlçesi'ndeki Havuzbaşı Kent Meydanı'nda başladı. Vali Okay Memiş'in start verdiği koşuya milli atletler büyük ilgi gösterdi. Maratona katılan erkek atletleri geride bırakan Sezgin Ataç 31.54'lük derecesiyle birinci olurken, 32.43'lük derecesiyle Cihat Ulus ikinci, 33.31'lik derecesiyle Enis Korkmaz üçüncü oldu.

KADINLARDA ABEYLEGESSE BİRİNCİ

Maratonda kadınlarda ilk sırayı Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Elvan Abeylegesse 34.42'lik derecesiyle aldı. Yayla Kılıç'ın 36.25'le ikinci olduğu koşuda üçüncülüğü 37.56'lık derecesiyle Burcu Subatan aldı. Koşuyu tamamlayan Elvan, birincilik sevincini kızı Arsema'ya sarılarak kutladı. Elvan, madalya ve birincilik ödülü olarak verilen 3 Cumhuriyet altınını doğum gününü kutlayacak kızı Arsema'ya takılmasını istedi. Vali Okay Memiş de 8 yaşına girecek Arsema'nın doğum gününü kutlayarak madalya ve altını onun boynuna taktı.