Düğün salonu belediyeden

"Keçıören'de ?bekâr kalmayacak" diyerek Keçiören Belediyesi Aşık Veysel Nikâh Salonu'nda evlenen çiftlerin kamera ve fotoğraf çekimlerini ücretsiz yapan Başkan Altınok, şimdi de Belediye'ye bağlı Yunus Emre, Çaldıran, Bademlik ve Abdurrahim Karakoç düğün salonlarında evlenen ve maddi durumu yetersiz çiftlerden ücret alınmayacağını duyurdu.

ÇİFTLERDEN TAM NOT

Yuva kurana yardım etmenin dinimizde ve geleneklerimizde de yeri olduğunu vurgulayan Altınok, "Keçiören Belediyesi Aşık Veysel Nikâh Salonu'muzdaki çiftlerimizin mutlu günlerine vaat ettiğimiz gibi destek oluyor, hediye ettiğimiz fotoğraf ve video çekimlerimizle hatıralarını ölümsüzleştiriyoruz. Şimdi de belediyemize bağlı düğün salonlarında maddi durumu yeterli olmayan çiftlerimizden salon ücreti almıyoruz. Keçiören'de yuva kuranların en büyük destekçisi biziz. Tüm çiftlerimize iki cihan saadeti diliyorum" dedi. Uygulamadan son derece memnun olduklarını belirten çiftler,uygulama sayesinde düğün masraflarının azaldığını da vurguladılar.