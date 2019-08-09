Tahran-Ankara tren seferleri başladı

BUGÜN NELER OLDU

-Ankara tren seferleri Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Derya Örs ve İranlı yetkililerin katılımıyla Tahran'da düzenlenen törenle başlatıldı. Tahran'dan Ankara'ya düzenlenen ilk tren seferi yerel saatle 21: 50'de gerçekleşirken, Tahran- Ankara arasında her hafta Çarşamba günleri sefer düzenlenecek. Seferlerin 769 bin 250 İran tümeni ( 353 TL) olacağı açıklanırken, trenin Tebriz üzerinden Van'a geleceği ve Van'da tren değişimi yapılarak Ankara'ya ulaşılacağı belirtildi. Tahran-Ankara arası tren seferinin 60 saat sürecek, yolcular Van gölünden Tatvan'a gemiyle aktarılacak.