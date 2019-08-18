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Tuz gölü’nde pembe şölen

Giriş Tarihi: 18.8.2019
Tuz gölü’nde pembe şölen
Türkiye'nın ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, suyun içinde yaşayan algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü. Dunaliella salma isimli alg ile halo bakteriler nedeniyle pembeye bürünen göl yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Gölün pembe rengini alması ise yerli ve yabancı turistin ilgi odağı oldu.
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Tuz gölü’nde pembe şölen
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