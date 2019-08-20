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Altındağ’a 9 yeni taksi durağı

Giriş Tarihi: 20.8.2019
Altındağ’a 9 yeni taksi durağı
ALTINDAĞ Belediye Başkanı Asım Balcı, gelen talepler doğrultusunda 9 farklı noktaya yeni taksi durağı yapılması için talimat verdi. Taksici esnafının Altındağlılara daha iyi hizmet verebilmesi için tüm ayrıntıların düşünüldüğü durakların inşasına başlandı. Altındağ Belediyesi tarafından yapılan taksi durakları ise şöyle: Altınpark Taksi Durağı, Çiğiltepe Taksi Durağı, Karpiç Taksi Durağı, Aydınlıkevler Taksi Durağı, İskitler Taksi Durağı, Pamuk Taksi Durağı, Solfasol Taksi Durağı, Esenpark Taksi Durağı ve Opera Taksi Durağı.
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Altındağ’a 9 yeni taksi durağı
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