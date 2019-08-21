Altındağ Belediyesi er meydanını onarıyor

BUGÜN NELER OLDU

yıl aradan sonra Karapürçek Yağlı Güreşleri'ni yeniden başlatacak olan Altındağ Belediyesi, güreş alanında bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. "Anadolu'nun Er Meydanı" olarak bilinen Karapürçek Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı. 5 yıldır atıl durumda bulunması nedeniyle, çim alanda bozulmalar olan, tribün kısımları büyük ölçüde hasara uğrayan ve bakımsızlıktan çöp alanı haline gelen Karapürçek Güreş Alanı, baştan aşağı yenileniyor. Tesisin 15 Eylül'de gerçekleştirilecek olan Karapürçek Yağlı Güreşleri'ne yetişmesi için çalışmaların hızlandırılması talimatını veren Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, güreş alanının adına yakışır bir şekilde hizmet vermesi için çalıştıklarını söyledi.