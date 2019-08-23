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Akyurt’a dıyalız müjdesı

Akyurt Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. , tüm bölgeye hitap edebilen diyaliz merkezinin önümüzdeki günlerde hizmete gireceğini açıkladı

Giriş Tarihi: 23.8.2019
Akyurt’a dıyalız müjdesı
AKYURT Devlet Hastanesi'nde büyük ihtiyaç duyulan fizik tedavi ve üroloji bölümlerinin de hizmete açılacağının müjdesini veren Adem Yalçınkaya, "Günde yaklaşık 500 hastaya hizmet vermekteyiz. Hastanemizde ihtiyaç duyulan doktor ve diğer sağlık branşlarının da en kısa sürede hizmete girebilmesi için Sağlık Bakanlığımızla temaslarımızı sürdürmekteyiz" dedi. Akyurt'ta tamamlanmak üzere olan İçişleri Bakanlığı Göç İdare Genel Müdürlüğü Geri Gönderim Merkezi'nin açılmasından sonra hastanemize olan talepler daha da artacaktır diyen Yalçınkaya, "İhtiyaç duyulan cildiye, nöroloji ve kardiyaloji branşlarının açılması için gerekli girişimlerde bulunduk. Son aşamasına gelinen diyaliz merkezi en geç 15 gün içerisinde faaliyete geçerek hizmet verecek" diye konuştu.
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Akyurt’a dıyalız müjdesı
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