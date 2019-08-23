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Kartı Ankara’da çaldı ’da kullandı

Giriş Tarihi: 23.8.2019
Kartı Ankara’da çaldı Adana’da kullandı
ADANA Yüreğir'de alışveriş merkezinde bulunan elektronik eşya mağazasına gelen Yalçın I., 10 bin TL değerinde olan cep telefonundan almak istedi. Ödeme için de satış görevlilerine Volkan Y.'ye ait kredi kartı ile kimlik verdi. Durumdan şüphelenen görevli, Yalçın İ.'ye istediği model cep telefonunun mağazada olmadığını, başka bir şubeden getirileceğini belirterek, 1-2 saat sonra tekrar gelmesini söyledi. Yalçın İ. mağazadan çıkarken, görevli polisi aradı. Mağazaya dönen Yalçın İ.'yi ekipler gözaltına aldı ve adliyeye sevk etti.
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Kartı Ankara’da çaldı Adana’da kullandı
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