Husumetlisini öldürüp, intihar etti

BUGÜN NELER OLDU

sabaha karşı Pursaklar ilçesinde Gümüşoluk Mahallesi, Bağlar mevkiinde daha önceden aralarında husumet bulunan Ali Arslan ile İsmet Tamkoç, konuşmak için buluştu. İkili, yol kenarında park ettikleri otomobilde bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Arslan, yanındaki tabancayı çıkararak İsmet Tamkoç'u başına 2 el ateş ederek öldürdü. Arslan, daha sonra aynı silahla kendi başına dayayıp, ateşleyerek, yaşamına son verdi. Öğle saatlerinde bölgede devriye gezen polis ekipleri cesetleri buldu.