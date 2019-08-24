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Oda Başkanı: Yolcu yasası değiştirilmeli

Sincan Kamyoncular, Minibüsçüler, Otomobilciler, Halk Otobüsçüler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı İsa , araçların almaya müsait olduğunu belirterek minibüslerde bu yönde düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyledi

Giriş Tarihi: 24.8.2019
Oda Başkanı: Yolcu yasası değiştirilmeli
ODA Başkanı Yalçın, hâlihazırda minibüsçü esnafının 'ayakta yolcu' sayısına yönelik bir düzenleme beklentisinde olduğunu belirterek, "Çözüme kavuşturmamız gereken sorun minibüslerdeki ayakta yolcu sayısı. Çünkü bu esnafımız için en büyük sorunlardan biri. Mevcut yasaya göre minibüslere ayakta yolcu almak yasak. Ayakta yolcu alan minibüsler cezai yaptırıma tabi. Haliyle bu durum hem esnafın hem de vatandaşın mağdur olmasına neden oluyor. Biz de, İçişleri Bakanı ve Ankara İl Emniyet Müdürü ile görüşerek, minibüslerde 5 kişiye kadar ayakta yolcu alınabilmesi yönündeki talebimizi dile getirdik. Umarım yakın zamanda bu talebimiz sonuca ulaşır" ifadelerini kullandı.
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Oda Başkanı: Yolcu yasası değiştirilmeli
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