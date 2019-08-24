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Yenimahalle’den antrenör adaylarına

Giriş Tarihi: 24.8.2019
Yenimahalle’den antrenör adaylarına tam destek
YENIMAHALLE Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı Eğitim Kurulu tarafından gerçekleştirilen 1'inci Kademe Yardımcı Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursuna ev sahipliği yapıyor. 20 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek eğitimler süresince, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 224 yüzme antrenörü adayına kapılarını açan Yenimahalle Belediyesi Bülent Ecevit Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde eğitimler aralıksız devam ediyor. 12 gün sürecek eğitim programı süresince, can kurtarma ve ilk yardım, teknik ve taktik, sporda yönetim ve organizasyon, genel antrenman bilgisi, spor anatomisi, beslenme, sporcu sağlığı, spor psikolojisi, beceri öğrenimi gibi konularda detaylı eğitim alacak olan yardımcı yüzme antrenörü adaylarının başarıya ulaşması için her ayrıntı düşünüldü.
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Yenimahalle’den antrenör adaylarına tam destek
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