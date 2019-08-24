Yenimahalle’den antrenör adaylarına tam destek

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı Eğitim Kurulu tarafından gerçekleştirilen 1'inci Kademe Yardımcı Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursuna ev sahipliği yapıyor. 20 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek eğitimler süresince, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 224 yüzme antrenörü adayına kapılarını açan12 gün sürecek eğitim programı süresince, can kurtarma ve ilk yardım, teknik ve taktik, sporda yönetim ve organizasyon, genel antrenman bilgisi, spor anatomisi,adaylarının başarıya ulaşması için her ayrıntı düşünüldü.