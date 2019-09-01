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’ın 20. kuruluş yılı

Giriş Tarihi: 1.9.2019
Ankamall’ın 20. kuruluş yılı
KAPILARINI açtığı günden bu yana sadece Başkentin değil, Anadolu'nun da gözde alışveriş merkezi olan ANKAmall, 20. yaşını ziyaretçileriyle birlikte kutlayarak, çalışanlarına, kiracılarına ve ziyaretçilerine teşekkür etti. Sürekli kendini yenileyen, çağın gereklerine ayak uyduran yapısıyla sadece alışverişin değil sosyal hayatın da merkezi olan AVM, gördüğü ilgiyi 20'nci yıl kutlaması ile taçlandırarak yüzlerce hediyenin dağıtıldığı yarışmalar, konserler, eğlenceli etkinliklerle süslenen unutulmaz bir gün yaşattı.
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Ankamall’ın 20. kuruluş yılı
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