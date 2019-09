Doru ve Karatay miniklerle buluşuyor

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Alışveriş Merkezi, eylül ayında yepyeni bir etkinliğe daha ev sahipliği yapıyor. Yönetim ve kiralamasını Mallexpert'in üstlendiği Anatolium AVM, avantajlı kampanyaları ve sürpriz hediyeleri ile ziyaretçilerini memnun ederken birbirinden eğlenceli çocuk etkinlikleriyle de minik ziyaretçilerini mutlu etmeye devam ediyor. Niloya, Harika Kanatlar, Keloğlan gibi TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi film kahramanlarını her ay düzenlediği ücretsiz etkinlikler ile çocuklarla tanıştıran Anatolium AVM, eylül ayında ise Doru ve Karatay'ı çocuklarla buluşturuyor. Annesi ile birlikte bir sürüye katılan ve burada Karatay ile tanışan minik at Doru'nun hikâyesini konu alan çizgi filmde, her bölüm farklı bir macera peşinde koşan Doru ve yakın arkadaşı olan Karatay'ın başından geçenler anlatılıyor. Eğlenceli şarkıları ve dansları ile çocuklara unutamayacakları bir hafta sonu yaşatacak olan Doru ve arkadaşı Karatay, 7-8 Eylül'de 15.00, 17.00 ve 19.00 saatlerinde Anatolium'da minik hayranlarını bekliyor olacak.