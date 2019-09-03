Üniversite Ostim’in itibarını artırdı

BUGÜN NELER OLDU

OSB Başkanı Orhan Aydın ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, OSİAD' ı ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede, Ostim Teknik Üniversitesi'nin açılmasıyla bölgenin prestijinin artacağı, KOBİ'lerin vizyonunu büyüteceği belirtildi. Mart ayında yapılan kongrede OSİAD yönetimine seçilen Başkan Süleyman Ekinci ve çalışma arkadaşlarına başarılar dileyen Ostim OSB Başkanı Orhan Aydın, Ostim' in üretim, ihracat ve istihdam kapasitesinin artmasına yönelik gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgi verdi. Makroekonomik sorunların da ele alındığı görüşmede, kamu projelerinde yerli malı kullanılmasının sağlanması konusundaki çabaların "hayati önem" taşıdığı belirtildi. OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, Ostim' in nitelikli sanayiye ulaşılması anlamında son yıllarda büyük ilerlemeler kaydettiğini, kümelenme çalışmaları ve Ostim Teknik Üniversitesi'nin bölgeye sıçrama yaptıracağını söyledi. Ostim OSB Başkanı Orhan Aydın da teknik üniversiteye herkesin sahip çıkması gerektiğini belirterek "Üniversite, bölgemize prestij kattı, itibarını yükseltti. . Üniversite ne kadar başarılı olursa KOBİ'lerimiz de o ölçüde gelişecek, firmalarımızın dış ticaret departmanları güçlenecektir" dedi.