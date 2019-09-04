7 aylık Azra’nın doğumunda ihmal iddiasına suç duyurusu

BUGÜN NELER OLDU

28 Ocak'ta doğum sancıları artan ev kadını Hanife İstenci (26), özel sektörde işçi olan eşi Ercan İstenci (30) ile birlikte Dikmen'deki hastaneye başvurdu. Kadın Doğum Uzmanı Dr. N.S. tarafından kontrol edilen Hanife İstenci, doğum için biraz daha beklemesi gerektiği söylenerek eve gönderildi. Aynı gün akşam saatlerinde sancıları artan Hanife İstenci, yeniden aynı hastaneye başvurdu. Hastanede acil ameliyata alınan İstenci, sezaryenle 4'üncü çocuğunu dünyaya getirdi. 2 gün sonra taburcu edilen Azra bebeğin, gece kalbi durdu. Başka bir hastaneye götürülen Azra bebek, kalp masajı ile yaşama döndürülürken, 40 gün yoğun bakımda kaldı. Azra Asel, beyninde ağır hasar oluşması nedeniyle şimdi evde solunum cihazına bağlı yaşarken, şırıngayla beslenerek hayata tutunmaya çalışıyor. İstenci çifti ise doğumda ihmal olduğu iddiasıyla hastane ve doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.Anne Hanife İstenci, bebeği dünyaya geldiğinde hiç sevinemediğini anlatarak, "Sevinemedim çünkü bebeğim doğdu; ama önce hiç ağlamadı. Sonra hastanede kaldığımız 2 gün boyunca hiç durmadan ağladı. Hastanede hiçbir personel yeterli derecede bakmadı, ilgilenmedi. Doğumdan 2 gün sonra da apar topar taburcu edildik. Taburcu olurken çocuğumun dudaklarında hala morluk vardı. O gece evde emzirmek için kucağıma aldığımda dudakları mosmordu, kalbi durmuştu, nefes almıyordu. Hemen Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi'ne götürdük ve orada 40 dakikalık bir kalp masajından sonra hayata döndü. Yaklaşık 4,5 ay yoğun bakımda kaldı" diye konuştu.HANIFE İstenci, bebeğinin 7 aydır hiç uyanmadığını, komada yattığını anlatarak, "Doktorlar ağır beyin hasarlı olduğunu söyledi. Beyin fonksiyonlarının tamamını kaybetmiş durumda. Sadece bedeni büyüyecek bu şekilde. Hiçbir şekilde değişmeyecek. Birçok uzman doktora gittim, her yere başvurdum; ama Azra için hiçbir çözüm bulunamadı. Asıl annelikbabalık böyle zorluklarda oluyormuş. Kucağıma alamıyorum, sesini duyamıyorum. Göz rengi ne bilmiyorum. Eşimle salonda dönüşümlü bir şekilde uyuyoruz. Çünkü makine alarm verdiği zaman oksijenin düştüğünü anlıyoruz ve o zaman kalbi duruyor. Onu riske atmamak için sabaha kadar elimizde oksijen tüpü yanında bekliyoruz. Herhangi bir olumsuzlukta hastanede bize verilen 3 günlük eğitimle bebeğimizi hayatta tutmaya çalışıyoruz" diye konuştu.HASTANE ve doktor hakkında suç duyurusunda bulunan İstenci, "4 aydır adli süreç devam ediyor. Doğum yaptığım hastanenin çocuk doktoru gece olmadığı için başka bir hastaneden nöbetçi çocuk doktorunu çağırmışlar. Benim bebeğim 2 gün boyunca ağlarken hiç birisi bakmadı" dedi.