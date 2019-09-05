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10’uncu kreş yolda

Giriş Tarihi: 5.9.2019
10’uncu kreş yolda
UZMAN kadrosu, tam donanımlı yapısıyla çağdaş ve kaliteli eğitimin adresi olan Yenimahalle Belediyesi Anaokulu ve Gündüz Bakımevlerinde 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi başladı. Anaokullarında eğitim gören bin 550 öğrenci tatilin ardından yeni döneme büyük bir heyecanla giriş yaptı. Yenimahalle Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren 80'inci Yıl, Ragıp Tüzün, Adile Naşit, Şehit Yüzbaşı İlker Aydın, Batıkent, Şehit Polis Tugay Can Kızılırmak, Barış Manço, Kemal Baytaş, Nasreddin Hoca anaokullarında eğitim gören yaklaşık bin 550 çocuk yeni eğitim öğretim yılında da her yönüyle tam donanımlı binalarda alanında uzman eğitmenlerle hayata hazırlanacaklar. Eğitim faaliyetlerine devam eden 9 kreşin 10'uncusu olan Sadri Alışık Anaokulu ve Gündüz Bakımevi 9 Eylül günü Batıkent'te faaliyete geçecek.
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10’uncu kreş yolda
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