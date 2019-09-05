Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Mobil bilet (cep bilet) dönemi başladı

Mobil bilet (cep bilet) dönemi başladı

Giriş Tarihi: 5.9.2019
Mobil bilet (cep bilet) dönemi başladı
ANKARA Büyükşehir Belediyesi, Ankarakart mobil cep (cep bilet) uygulamasını hayata geçirdi. EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, toplu taşıma araçlarında kullanılabilecek mobil geçiş uygulamasını mobil bilet uygulamasının, vatandaşlara kolaylık sağlayacağını söyledi. "Yolcular, cep telefonlarındaki NFC (yakın Alan İletişimi) özelliğini açarak, www.ankarakart.com sitesine girerek uygulamayı telefonlarına indirmeleri, bir sonraki aşamada banka kartından sanal karta bakiye yükleme yapmaları gerekiyor. Yolcular, temassız kart okuma özelliği olan validatörlere cep telefonlarını yakınlaştırdıklarında sistem aktif hale gelecek bir binişlik kart olan 4 TL ücreti mobil kartlardan düşülecek"
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mobil bilet (cep bilet) dönemi başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN