Mobil bilet (cep bilet) dönemi başladı

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi, Ankarakart mobil cep (cep bilet) uygulamasını hayata geçirdi. EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, toplu taşıma araçlarında kullanılabilecek mobil geçiş uygulamasını mobil bilet uygulamasının, vatandaşlara kolaylık sağlayacağını söyledi. "Yolcular, cep telefonlarındaki NFC (yakın Alan İletişimi) özelliğini açarak, www.ankarakart.com sitesine girerek uygulamayı telefonlarına indirmeleri, bir sonraki aşamada banka kartından sanal karta bakiye yükleme yapmaları gerekiyor. Yolcular, temassız kart okuma özelliği olan validatörlere cep telefonlarını yakınlaştırdıklarında sistem aktif hale gelecek bir binişlik kart olan 4 TL ücreti mobil kartlardan düşülecek"