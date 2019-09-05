Tarihi Karapürçek Güreşleri başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

ANADOLU'NUN çeyrek asırlık er meydanı olan Karapürçek Yağlı Güreşleri, 5 yıl aradan sonra yeniden düzenleniyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatıyla yeniden düzenlenecek olan "Anadolu'nun er meydanı" Karapürçek Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı. 15 Eylül tarihinde, sporseverleri Karapürçek'te buluşturacak olan güreşlere 1200 sporcu katılacak. Bu yıl yapılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin şampiyonu Başpehlivan Ali Gürbüz, Kırkpınar ikincisi Orhan Okulu ve üçüncüsü Hamza Köseoğlu, Karapürçek Yağlı Güreşleri'nde er meydanına çıkacak. Şampiyon sporcular, kıran kırana mücadeleleriyle izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Güreşseverlerin yakından tanıdığı Recep Kara ve Serhat Gökmen güreşçiler de burada olacak.