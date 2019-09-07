Türk hekimleri dünyada bir ilki başardı

ANKARA Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Kalp- Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Durdu, göğüs kafesi açılmadan, kalp ve damar cerrahisinde, sağ taraftan memenin etrafından yaklaşık 3 santimetrelik kesi açılarak uygulanan küçük kesi yöntemiyle önemli bir operasyona imza attıklarını söyledi. Yöntemin hem hastaya hem de hekime önemli avantajlar sağladığını ancak uygulamanın dünyada ve Türkiye'de sayılı merkezlerde yapılabildiğini ifade eden Durdu, bu yöntemde kişinin kaburgasında herhangi bir kesik olmadığını, ameliyata bağlı kanama oranının daha az ve ameliyat başarının daha yüksek olduğunu vurguladı.

TEDAVİ ŞANSINI TÜRKİYE'DE BULDU

Minimal invaziv cerrahideki operasyonlar kapsamında çok önemli bir ameliyatı gerçekleştirdiklerini aktaran Durdu, şöyle devam etti: "Operasyon, 24 yıl öncesinde lenfoma nedeniyle kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören KKTC'den gelen hastamıza gerçekleştirildi. Kalp pili takma işlemi birçok merkezde üç kez deneniyor ancak hastanın kalbe giden ana damarları ve karaciğer seviyesindeki ana damarlar pıhtı nedeniyle kapalı olduğundan tüm girişimler başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bu durumda hastaya yapılacak bir girişim olmadığı belirtiliyor." Doç. Dr. Başar Candemir, hastanın genel sağlık durumunun gayet iyi olduğu ve birkaç gün içinde taburcu edileceğine işaret etti. Ameliyatın yaklaşık 3 saat sürdüğünü anlatan Candemir, "Minimal invaziv yöntemle çalışan kalpte, kalp içine kalp pili yerleştirilmesi, dünyadaki ilk operasyon. Tamamen standart dışı olan ve dünyada ilk kez yapılan yöntemle, üç boşluklu bir kalp pilini hastaya yerleştirdik. Hem tıp literatürü hem ülkemiz hem de Türk hekimlerinin başarısı açısından oldukça güzel bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Ameliyatın başarılı olması ve bu operasyonun ülkemizde ve Türk hekimleri tarafından yapılmış olması da ayrıca gurur verici. Bu ameliyat, çeşitli nedenlerle kalp pili gereksinimi bulunan, tıkalı damarları olan ve kabloların kalbe gönderilemediği hastalarda uygulanabilecek yeni bir yöntemdir" şeklinde konuştu. Ameliyatla sağlığına kavuşan KKTC'de yaşayan 44 yaşındaki iki çocuk babası Ahmet Kaslı hocalarıma ve ekibe çok teşekkür ediyorum" dedi.