Ankaragücü Başkentin en önemli markasıdır

Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Başkanı Halil Bahadır Saka ve Yönetim Kurulu Üyeleri, MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün lisanslı ürün satış mağazası olan Ankaragücü Store'yi ziyaret ederek, yeni sezona ait birçok ürün grubunu ve çeşidi inceleyip, alışveriş yaptı. Ankaragücü Store'un çok zengin içeriğe sahip olduğunu belirten Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Başkanı Saka, "Ankaragücü Store, camia için, taraftarlar için gerçekten çok güzel, göze hitap eden, donanımlı ve kullanışlı olmuş. Bu anlamda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"GÜNÜMÜZDE SEYMENLİK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATIYORUZ"

Saka, "Yönetici arkadaşlarımızla birlikte hem Ankaragücü'ne destek olmak hem de Ankaragücü armalı ürünlere sahip olmak için Ankaragücü Spor Kulübünün resmi lisanslı ürünlerinin satıldığı Ankaragücü Store'yi ziyaret ederek, alışverişimizi yaptık. Ankaragücü armalı ürün çeşitliği çok fazla olunca seçmekte ve karar vermekte zorlandık" dedi. Mağazada günlük hayatta kullanabilek Ankaragücü armalı çok çeşitli ürünler olduğunu söyleyen Halil Bahadır Saka, "Ankaramızın en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan Ankara Kulübü Derneği olarak bizler; 'Ankaralılık' ve 'Başkentlilik' bilincinin, 'Seymenlik' kültürünün yaşatılması ve geleneklerimizi gelecek kuşaklara aktarmak için faaliyet gösteriyoruz. Bu anlamda Ankara'mızın asırlık çınarı Ankaragücü Spor Kulübü de hiç şüphe yok ki Başkentimizin en önemli değeridir. Türk futboluna, sporuna bugüne kadar önemli katkılar sağlamış ve sağlamaya devam eden Ankara'nın marka değeri Ankaragücü'ne Ankara'da yaşayan, Ankaralıyım diyen herkes sahip çıkmalı" değerlendirmesinde bulundu.

TARAFTARIN KALBİNE HİTAP EDEN ZENGİN ÜRÜN SEÇENEKLERİ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ankaragücü Spor Kulübü'nün storelerden Sorumlu Yöneticisi Merden Kale de "Kulübümüze ait olan Ankaragücü Store'yi ziyaret etmeleri ve kulübümüze katkı sağlamak istemelerinden dolayı Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube yönetimine çok teşekkür ediyorum. Açıldığı günden itibaren özel dekorasyonu ve hizmet kalitesi ile mağazamız, sezon formaları ve her geçen gün artan ürün çeşitliliği bakımından zengin içeriğiyle camiamızın beğenisine sunuluyor" dedi.

GEZİCİ KULÜP OTOBÜSÜ HER GÜN BİR İLÇEDE TARAFTARLA BULUŞUYOR

Gezici Otobüs Ankaragücü Store'un da her gün değişik bir ilçe ve semtte taraftarlarla buluştuğunu söyleyen Saka. "Tüm taraftarlarımızı, Ankaralıları Ankaragücü Store'mize, Gezici Ankaragücü Store'mize bekliyoruz. Gelsinler, kendi beğenilerine uygun Ankaragücü armalı ürünlerden alsınlar, kullansınlar, Ankaragücü'müze sahip çıksınlar. Ankaragücü'müzü yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.